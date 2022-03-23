23 Mar 2022 - 16:15- Ekonomi G: 23 Mar 2022 - 16:16

İAÜ akademik   personel alacak 

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacak. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 113 kadro için son başvuru tarihi 1 Nisan 2022 olarak açıklandı. 

23 Mar 2022 - 16:15 - Ekonomi

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