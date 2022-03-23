23 Mar 2022 - 16:16- Ekonomi G: 23 Mar 2022 - 16:17

Kimya sektöründe   ödül töreni yapıldı  

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamul...
Kimya sektöründe   ödül töreni yapıldı   mask

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, bu yıl 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 34 kategoride 170 ödül sahiplerini buldu. 

23 Mar 2022 - 16:16 - Ekonomi

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