Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, bu yıl 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 34 kategoride 170 ödül sahiplerini buldu.
23 Mar 2022 - 16:16- Ekonomi Güncelleme: 23 Mar 2022 - 16:17
Kimya sektöründe ödül töreni yapıldı
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamul...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.