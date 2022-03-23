23 Mar 2022 - 16:16- Eğitim G: 23 Mar 2022 - 16:19

ODTÜ GV Okulları’ndan 57. Alay temalı anma töreni

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nü “57. Alay” teması kapsamında kutladı. Tören; ortaokul, lise öğrencilerinin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti

ODTÜ GV Okulları’ndan 57. Alay temalı anma töreni mask

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni 107. yılında hüzün, coşku ve tarihle birleşti. Tören süresince öğrencilerin okudukları şiirler ve Çanakkale türkülerinin hüzünlü ezgileriyle harmanlandığı gösterilerde şehitlerimiz bir kez daha saygıyla anıldı. Çanakkale Savaşı'nın dramatik olayların yaşandığı, insanlık tarihinde benzeri olmayan bir savaş ve tarihimizin şerefli bir anısı olduğu yüreklerde hissedildi.

SÖYLEŞİ, MEKTUP, MAKETLERLE ANDILAR

Hafta boyunca devam eden etkinliklerde, öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Torun Çelik ile 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin tarihsel süreci hakkında söyleşi gerçekleştirdiler. Türkçe öğretmenlerinin eşliğinde Çanakkale Şehitlerine minnetlerini sunan mektuplarını yazdılar. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları POR-GE birimi yaptığı “Çanakkale Şehitliği Maketi”ni okul lobisinde sergiledi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında okulu genelinde düzenlenen “57. Alay” temalı şiir ve maket yarışmasında derece alan eserler kutlama töreni sırasında seslendirilerek sergilendi.

23 Mar 2022 - 16:16 - Eğitim

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