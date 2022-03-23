Kadınların eşitlik araştırması devam ediyor

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesi’ne Ocak 2021’de başlamıştı. Projenin Marmara Bölgesi ayağının ikinci toplantısı geçtiğimiz gün İzmit’te yapıldı. Kocaeli'nin yanı sıra Bolu, Bursa, Bilecik ve Sakarya illerinden kurum/kuruluş temsilcileri ve kadın örgütleri bir araya geldi. İkinci izleme çalışması sonrası birlik üyesi kadınlar ve dernekler çalışmayı değerlendirdi. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Aysel Baladın ev sahipliğinde yapılan değerlendirme toplantısı Ramada Otel’de yapıldı.

35 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR

35 ilde yürütülen proje, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılmasını, sözleşmelerin yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

“HAZİRANA KADAR DEVAM”

7 bölge, 35 ilde sürdürülen proje faaliyetlerine 167 hak temelli Çalışan Kadın Örgütü’nün katıldığını ifade eden Baladın, “Pandemi nedeniyle yoğun olarak dijital ortamlarda sürdürülen proje faaliyetleri normale dönülmesi ile birlikte her bölgede yüz yüze yapılmaya başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda, aynı masa etrafında buluşan kamu kurum ve kuruluşlarının yanında barolar, üniversiteler, meslek örgütleri ve STK'lar arasında iletişim ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlanacaktır. Proje çalışmaları Haziran 2022’ye kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.