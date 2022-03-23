Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, kadınların ikinci evi olacak

Başiskele Belediyesi’nin kadın ve aile çalışmalarını bir araya toplayan KALE Modeli geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile kamuoyuna duyurulmuştu. Başkan Özlü’nün sunumuyla tanıtılan KALE Modeli’nde Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde verilen hizmetler ile vatandaşların büyük bir gereksinimini karşılıyor. Aile Danışma ve Yaşam Merkezi kentin kadınlarının ikinci evi olacak.

KADIN VE AİLEYE DAİR HER ŞEY

İlçenin birçok mahallesinin kesişim noktasında bulunan Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokak’ta hizmet veren merkezde, Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, Yetişkin Psikolojik ve Danışmanlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, kadınlara yönelik kişisel gelişim eğitimi gibi hizmetler tamamen ücretsiz olarak verilmeye devam edilirken Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Birimi de kadın ve aile çalışmalarını bu merkezde sürdürüyor.