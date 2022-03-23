Kartepe’de Enerji Birimi kuruldu

Enerji Birimleri tarafından kamu binaları ve tesislerde, enerji kullanım alanlarının analizi, aylık ve yıllık kullanım bedellerinin raporlanması, elektrik-doğalgaz-su başlığı altında verimli-verimsiz sınıflandırması ve çıkan sonuçlar doğrultusunda gereken tedbirin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
BİNALARIN PERFORMANSI RAPORLANACAK
Enerji Birimleri enerji kaybının azaltılmasının yanı sıra iyileştirme çalışmaları da yapacak. Binaların enerji performansı raporlanacak. Yenilenebilir enerji alanında yapılacak çalışmalar ile ilerleyen dönemde enerji tasarrufunun arttırılması hedefleniyor. Enerji Birimi, Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.