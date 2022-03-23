Kartepe’de Enerji Birimi kuruldu

Enerji Birimleri tarafından kamu binaları ve tesislerde, enerji kullanım alanlarının analizi, aylık ve yıllık kullanım bedellerinin raporlanması, elektrik-doğalgaz-su başlığı altında verimli-verimsiz sınıflandırması ve çıkan sonuçlar doğrultusunda gereken tedbirin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

BİNALARIN PERFORMANSI RAPORLANACAK

Enerji Birimleri enerji kaybının azaltılmasının yanı sıra iyileştirme çalışmaları da yapacak. Binaların enerji performansı raporlanacak. Yenilenebilir enerji alanında yapılacak çalışmalar ile ilerleyen dönemde enerji tasarrufunun arttırılması hedefleniyor. Enerji Birimi, Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütecek.