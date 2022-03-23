‘İstiklal Uğruna’ gösterisiyle Çanakkale ruhu tüm İzmit’i sardı

İzmit Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmit Sanat Akademisi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, ‘İstiklal Uğruna’ adlı tiyatral dans gösterisi ile Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıdı. Yalnızca bir dans gösterisi değil, Çanakkale Destanı’nı sanatın farklı bir boyutuyla İzmitlilere yaşatan dansçılar seyircilerden büyük alkış aldı. Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İyi Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi üst yönetimi ve çok sayıda misafir katıldı.

“İNSANLARIN KALBİNE NAKŞOLACAK BİR GECE”

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu gece Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı ve insanların da kalbine nakşolacak gece olacak. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milletin varlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

DANSÇILARA TEŞEKKÜR

Hürriyet, “Ruhları şad olsun. Yüreğimizdeki bu vatan millet sevdası olduktan sonra bu bayrak hiç inmeyecek, İstiklal Marşımız hiç susmayacak, yüreklerimizdeki Çanakkale ruhu ise 107 yıldır olduğu gibi sonsuza dek yaşayacak. Zaferimiz kutlu olsun diyorum” dedi. Gösteri sonunda Başkan Hürriyet; Dans Eğitmeni Berkan Çelik, Halk Dansları Eğitmeni Meltem Öztürk Başyiğit, Sahne İzmit Koordinatörü ve Proje Sanat Yönetmeni Enis Üstüntaş’a çiçek takdim etti.