Orman İşletme’den Vali Yavuz’a ziyaret

İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle düzenlenen faaliyetler hakkında Vali Seddar Yavuz’a bilgi sunumunda bulundu. Ormanlık alanların korunmasının ve ağaçlandırmanın önemine değinen Vali Seddar Yavuz; "Topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etkileri bulunan, eşsiz bir doğa harikası ormanlarımıza karşı duyarlı ve özverili olmalıyız.
ORMANLIK ALANLAR
Geleceğe nefes olmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, ülkemizdeki ormanlık alanların korunması ve ağaçlandırmanın teşviki kapsamında ilimizde de Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen ağaç dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle ormanın kahramanlarının ve Kocaelili hemşerilerimin Dünya Ormancılık Gününü ve Orman Haftasını kutluyorum.” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.