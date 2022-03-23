23 Mar 2022 - 16:22- Gündem G: 23 Mar 2022 - 16:23

Orman İşletme’den Vali Yavuz’a ziyaret

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu ve Orman İşletme personeli Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Orman İşletme’den Vali Yavuz’a ziyaret mask

İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle düzenlenen faaliyetler hakkında Vali Seddar Yavuz’a bilgi sunumunda bulundu. Ormanlık alanların korunmasının ve ağaçlandırmanın önemine değinen Vali Seddar Yavuz; "Topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etkileri bulunan, eşsiz bir doğa harikası ormanlarımıza karşı duyarlı ve özverili olmalıyız.

ORMANLIK ALANLAR

Geleceğe nefes olmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, ülkemizdeki ormanlık alanların korunması ve ağaçlandırmanın teşviki kapsamında ilimizde de Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen ağaç dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle ormanın kahramanlarının ve Kocaelili hemşerilerimin Dünya Ormancılık Gününü ve Orman Haftasını kutluyorum.” dedi.

23 Mar 2022 - 16:22 - Gündem

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