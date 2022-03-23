Ulaşım ana planı için saha çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” için saha çalışmalarına başladı. Eski bilgilerin güncelleştirilmesi ve veri tabanının güvenirliğinin arttırılması için ulaşıma yönelik sayım ve anket çalışmaları yapılıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ANA PLANI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında Kocaeli Ulaşım Ana Planını hazırlamış ve plan üzerinde 2014 yılında güncelleme yapmıştı. Tamamlanan planın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattı başta olmak üzere birçok ulaşım projesini hayata geçirdi. Hazırlanan planda yeni ulaşım projelerini kapsayacak şekilde “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” için saha çalışmalarına başlandı.

BAŞLIKLAR BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında kentsel yolculuk yapısının tanımlanmasına yönelik olarak nüfus, iş gücü, işyeri dağılımı, diğer sosyo-ekonomik veriler genel trafik ve toplu taşım araç ve yolcu sayımları ile yaya, yolcu, kullanıcı anketleri, hız ve seyahat süreleri etütleri gibi ilave bilgiler toplanıyor. Bu kapsamda “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” Karayolu Trafik Sayımları, Dış İstasyon Sayımları, Karayolu ve Toplu taşım Hız Etütleri, Lojistik Odak/kesit Sayımları ve Anketler, Yolcu Anketleri ve diğer bilgiler başlıkları altında ele alınıyor.

136 NOKTADA SAYIM

“2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı” çalışmaları kapsamında, ulaşım modelinin kalibrasyonunda kullanılmak üzere, belirlenen kontrol, perde ve kordon hatlarında, bölgeler arasındaki taşıt ve yolcu geçişlerini saptamak amacıyla sayımlar yapılıyor. Hem kordonların hem de perdelerin seçiminde, bölgeler arasında yapılan yolculukları belirlemek ve şehir içindeki bölgeler arası ya da belirli bir bölgenin sahip olduğu hareketliliği temsil edebilecek kesitler oluşturuldu. Kocaeli için 15 perde hattı, 3 kordon hattı ve 1 dış kordon hattı oluşturularak, toplamda 153 kesit noktası belirlendi. Yapılan değerlendirmeler ile 136 kesit noktası için sayım yapılması öngörüldü ve çalışmalar devam ediyor.

GÜNCEL VERİLER

Perde ve kordon hattı üzerinde gün içerisindeki yolculukların hesaplanabilmesi amacıyla araç sayımları, 07.00 ila 19.00 saatleri arasında belirlenen ana noktalarda 12 saat süreyle kesintisiz yapılıyor. Yöntem olarak, kordon ve perde hatlarında belirlenen kesitlerde her 15 dakikalık sürenin trafik hacmini hesaplamak adına iki yönde sayım gerçekleştiriliyor. 24 saatlik trafik hacminin gün içerisindeki dağılımını ortaya çıkarmak için 24 saatlik kontrol sayımı Karayolları 1. Bölge istasyonlarındaki noktalardan ayrıca temin edilecek. Bu kontrol sayımları sektörlerin farklılıkların etkisini gidermek amacıyla 3 noktanın ayrı ayrı 24 saatlik tam gün verisi temin ediliyor. Yapılan çalışmalarda araç sayımları için taşıtlar, türlerine göre gruplandırılarak araç sayım föylerinde yer alan 11 araç türü şeklinde belirlendi.

GÜNCELLEME YAPILACAK

2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Ve Lojistik Ana Planı Ulaşım Modelinin Güncellenmesi işi kapsamında yol ağı, toplu taşıma ağı, durak, hat, işletme, bilet politikası, sinyal noktaları, faz planları, otopark alanları (açık-kapalı-katlı vb.), nüfus, istihdam gibi demografik verileri ile 2040 hedef yılı projeksiyon verileri de imar planlarına uygun şekilde güncellenecek.