Gebze’den 2 “DERİN “ rekor çıktı

Gebze’de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda yarışan 25 yaşındaki Derin Toparlak, turnuvadan 5 altın madalya kazanırken bir de 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı. Toparlak, şimdi ise Dünya Oyunları’nda ülkesini gururlandırabilmek için çalışıyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası 24 farklı spor kulübünden 152 sporcunun katılımıyla olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Paletli Yüzme branşında Ankara, İstanbul, Gaziantep, Edirne, Çorum ve Kocaeli olmak üzere 6 farklı ilden 85 erkek, 67 kadın sporcunun 3 gün boyunca 5 farklı seansta palet vurduğu organizasyonda Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 400 metre yarışında 3.02.27‘lik derecesiyle ve 800 metre yarışında 6.26.78’lik derecesiyle iki yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu. Toparlak aynı zamanda bu turnuvada 5 altın madalya kazandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.