23 Mar 2022 - 16:34- Gündem G: 23 Mar 2022 - 16:36

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Çınar Akademi lansmanına geliyor

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirilen ve İstanbul’da marka olan Sarıyer Akademi’nin benzeri olacak Çınar Akademi projesinin lansmanına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katılacak

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Çınar Akademi lansmanına geliyor mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle ve Sarıyer Belediyesiyle olan istişareler sonucunda İstanbul’da bir marka olan Sarıyer Akademi’nin benzeri İzmit’te Çınar Akademi olarak hayata geçirilecek. Çınar Akademi projesinin lansmanı bu akşam saat 19.00’da Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Başkan Hürriyet’in projenin detaylarını paylaşacağı lansman programına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de konuk olacak.

ÖZGÜR BOLAT SEMİNER VERECEK

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirilecek olan ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kursu Çınar Akademi’nin lansmanında, ünlü Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir? konulu seminer verecek. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:71 adresinde (Kandıra Sapağı) çalışmaların devam ettiği kurs merkezi İzmit’teki her öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak. Öğrenci alımlarının sınav ile gerçekleşeceği ücretsiz kurs merkezindeki çalışmalar tamamlandığında öğrenciler, tecrübeli ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile hayallerine kavuşabilecek.

23 Mar 2022 - 16:34 - Gündem

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