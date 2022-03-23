Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12 şer yıl hapis

Kocaeli’de yaşayan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Nusret Aynacı, polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı. Aynacı’nın evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Nusret Aynacı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin ifadesi alınan Ulaş Katak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açılan Nusret Aynacı ve Ulaş Katak’ın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Nusret Aynacı SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Ulaş Katak ise duruşmaya katılmadı.
Savunması için söz hakkı verilen sanık Aynacı, suçlamaları kabul etmedi. Aynacı, "Ben satıcı değilim sadece içiciyim. Uzun yıllar içiyorum ancak hiç satmadım. Evimde bulunan uyuşturucu maddeler Ulaş Katak’a aittir, benimle bir alakası yoktur. Ulaş Katak yüzünden benim adım dosyada geçmektedir. Öncelikle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Sizin adaletinize güveniyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Nusret Aynacı ve Ulaş Katak’ın uyuşturucu ticareti yaptığına kanaat getirerek, her iki sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.