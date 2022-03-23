Yaklaşık bir ay önce Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanlığına atanan ve kısa sürede Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesinde ilçe binasını tutarak tefrişatını gerçekleştiren İrfan Özyolcu’ya ilk ziyaret İyi Parti Derince Başkanı Metin Savaş Sulu ve yönetimi tarafından gerçekleştirildi. Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tahsin Erten’in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında bir açıklama yapan başkan Metin Savaş Sulu, “Sayın İrfan Özyolcu’ya hayırlı olsun temennilerimizi iletmeye geldik. Bu ilk ziyaretimiz tanışma amaçlı oldu. Derincemiz için ortak paydalarda buluşup, birlikte neler yapabileceğimizi ayrıca değerlendireceğiz” dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren başkan İrfan Özyolcu da, “Yeni atandık ve bir aylık süreci yer tutma ve tefrişat işleriyle geçiştirdik. Teşkilatımızı en kısa sürede tamamlayıp sahaya ineceğiz. İyi Partili dostlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. İlk fırsatta bizlerde kendilerini ziyaret edeceğiz. Ortak paydamız, Derince. Bu tür ziyaretler kutuplaşan toplumumuza sıcak ve olumlu mesaj vermesi açısından çok önemli” diye konuştu.
23 Mar 2022 - 16:39- Siyaset Güncelleme: 23 Mar 2022 - 16:40
Gelecek Derince’ye İlk ziyaret İYİ Parti’den
İyi Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.