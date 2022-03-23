23 Mar 2022 - 16:44- Gündem G: 23 Mar 2022 - 16:45

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli’ye geliyor

İzmit Genç İş Adamları Derneği TÜGİK Genel Başlanı Erkan Güral’ı ağırlayacak. İZGİAD Başkanı Eray Bodur kentteki iş insanlarını davet ediyor.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli’ye geliyor mask

Türkiye Genç İş İnsanları Konferedasyonu Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşecek ‘Dünya’da ki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları’ başlıklı programı için Kocaeli’ne geliyor. Ekonomist SGK Uzmanı Prof. Dr. Cem KILIÇ’ın sunumlarıyla düzenlenen programa Türkiye’nin bir çok yerinden iş insanları katılım sağlayacak. Bu ‘’Kentte İz Bırakcağız’’ mottosu ile yola çıkan İZGİAD’ın kentteki iş insanlarını buluşturacağı program 24 Mart Perşembe günü Saat 19:00’da Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’da gerçekleşecek. Programın sonunda İZGİAD’a yeni katılan iş insanlarına rozet takdimi düzenlenecek.

ROZET TÖRENİ

İzmit Genç İş Adamları Derneği Başkanı Eray Bodur, ‘’Perşembe günü İzmit Genç İş Adamları Derneği olarak Kent Protokolünü ve kentimizin iş dünyasını buluşturacağımız etkinliğimizde TÜGİK Genel Başkanımız Erkan Güral’ı ve Ekonomist SGK Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç’ı ağırlamanın onuru yaşıyorum. Programımızın sonunda yeni üyelerimizin kabulü ve rozet töreni gerçekleşecek, sizlere tekrar çağrımı yeniliyor desteklerinizi bekliyoruz’’ dedi. 

23 Mar 2022 - 16:44 - Gündem

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