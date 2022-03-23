TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli’ye geliyor

Türkiye Genç İş İnsanları Konferedasyonu Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşecek ‘Dünya’da ki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları’ başlıklı programı için Kocaeli’ne geliyor. Ekonomist SGK Uzmanı Prof. Dr. Cem KILIÇ’ın sunumlarıyla düzenlenen programa Türkiye’nin bir çok yerinden iş insanları katılım sağlayacak. Bu ‘’Kentte İz Bırakcağız’’ mottosu ile yola çıkan İZGİAD’ın kentteki iş insanlarını buluşturacağı program 24 Mart Perşembe günü Saat 19:00’da Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’da gerçekleşecek. Programın sonunda İZGİAD’a yeni katılan iş insanlarına rozet takdimi düzenlenecek.
ROZET TÖRENİ
İzmit Genç İş Adamları Derneği Başkanı Eray Bodur, ‘’Perşembe günü İzmit Genç İş Adamları Derneği olarak Kent Protokolünü ve kentimizin iş dünyasını buluşturacağımız etkinliğimizde TÜGİK Genel Başkanımız Erkan Güral’ı ve Ekonomist SGK Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç’ı ağırlamanın onuru yaşıyorum. Programımızın sonunda yeni üyelerimizin kabulü ve rozet töreni gerçekleşecek, sizlere tekrar çağrımı yeniliyor desteklerinizi bekliyoruz’’ dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.