Konutta KDV indirimi düzenlemesine Keleş’ten tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe KDV’nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama, dairenin satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden yapılacak. Bakanlığın bu çalışmasına İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı olan Oğuzhan Keleş tepki gösterdi. Keleş, düzenlemenin 150 metrekare altındaki evlere yönelen orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini zorlayacağına dikkat çekti.

"HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ OLUMSUZ ETKİLENİR”

Başkan Keleş; Bakanlığın planladığı düzenleme ile daha önce 150 metrekarenin altındaki konutlar için KDV oranı yüzde 1 iken bu düzenleme ile yüzde 8’e çıkarılması 150 metrekarenin altındaki konutta otomatikman zam yapılacağını, bunun hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Keleş, ayrıca bu düzenlemede düşünülen 150 metrekare üzerindeki konutların KDV oranı yüzde 18 iken 150 metrekareyi aşan kısmına yüzde 18’lik KDV uygulanacak olması ve ayrıca düzenlemeye göre tapu harcının binde 40’tan binde 20’ye düşürülecek olmasının sektöre olumlu bir gelişme olarak yansıyacağını ifade etti.

“KONUTA ERİŞİM ZORA GİRECEK”

Keleş, “Türkiye’de üretilen konutlar baz alındığında %80’in üzerindeki konutun 150 metrekarenin altında olduğu düşünülürse son zamanlarda fiyat artışlarından dolayı konut maliyetlerinin yükselmesi ve bunun üzerine yüzde 7’lik ekstra bir KDV oranının eklenmesi orta ve dar gelirli vatandaşlarımız açısından konuta erişimini zor hale getirecektir. Vatandaşımızın temel hakkı olan konuta erişimi, artan girdi maliyetleri ve yüzde 7’lik KDV oranı da eklendiğinde imkansız hale gelmesin istiyoruz” dedi.