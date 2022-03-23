4’üncü Kartepe Zirvesi yarın kapılarını açıyor

Kartepe Zirvesi 2022, “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” temasıyla 24-27 Mart’ta toplanıyor. Zirveye 25 ülkeden 350 entelektüel, akademisyen, ekonomist, kent bilimcisi ve dünyanın geleceği için söyleyecek sözü olanlar katılıyor. 4 gün sürecek zirvede 26 akademisyen oturumu, 15 panel oturum, 2 forum ve 8 özel oturumda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alınacak. Zirvenin açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder katılacak.

25 ÜLKE, 350 KONUŞMACI

4. Kartepe Zirvesi’nde ana tema; “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü”. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması için 25 ülkeden 350 konuşmacı, 26 akademik oturum, 15 panel oturumu, 2 forum ve 8 özel oturumla dört günlük bir beyin fırtınası yapacak. “Şehirlerimizi İklim Değişikliği’nin sonuçlarına, doğal afetlere karşı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz” sorusuna cevap aranacak.

ZİRVE KARTEPE’DEN BAŞLAYACAK

Zirve bugün Kocaeli’nin turizm destinasyonu Kartepe’de saat 14.00’te start alacak. Zirvenin ilk gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ilk olarak söz alacak. Kalkınma alanında 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’un konuşmasının ardından kürsüye Türkiye’deki yeşil dönüşümün mimarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gelecek.

ESKİ ŞANSÖLYE SCHRÖDER ZİRVEDE

Aynı gün Malezya’nın ilk kadın belediye meclis başkanı olan BM İnsan Yerleşimleri ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı Direktörü Maimunah Mohd Sharif programa online olarak katılacak. 1998’de Federal Almanya’nın 7. şansölyesi olan ve 2005’e kadar bu görevi yürüten Gerhar Schröder de Kartepe Zirvesi’nin ilk gününe konuşmacı olarak katılacak. Eski şansölye Schröder’in konuşmasına ulusal ve uluslararası basın mensupları geniş ilgi gösteriyor. Zirvenin 2, 3 ve 4. günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin eski bir metal fabrikasından örnek bir endüstriyel dönüşümle hayata geçirdiği Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam edecek.

ÇOK SAYIDA KATILIMCI

Zirveye Prof. Muhammed Yunus (Nobel Barış Ödülü Sahibi ve Ekonomist-Yunus Merkezi Kurucusu),

Auguste Tano Kouame (Dünya Bankası Türkiye Direktörü),

Aromar Revi (Hindistan İnsani Yerleşimler Enstitüsü Direktörü),

Arjen Uijterlinde (Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu),

Jean-Daniel Ruch (İsviçre’nin Türkiye Büyükelçisi),

Ayşe Ayşin Işıkgece (Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı),

Prof. Dr. Meltem Onay (Cemre Hareketi Kurucu Ortak),

İlhan Koçulu (Kars Peyniri Projesi Yöneticisi),

Prof. Dr. Haluk Görgün (ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü),

Prof. Dr. Ruşen Keleş (Kent Bilimci-Araştırmacı-Yazar)

Mehmet Akif Ersoy (Gazeteci-Sunucu),

Güven İslamoğlu (Doğa Aktivisti & TV Program Yapımcısı),

Mikdat Kadıoğlu (Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü),

Prof. Dr. Emre Alkin (İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü) gibi isimler katılacak.

ALEV ALATLI, MERT FIRAT, ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Önemli sayıda özel oturum ve foruma da ev sahipliği yapacak Kartepe Zirvesi 2022’de yazar Ayşe Böhürler’in moderatörlüğünde yazar Alev Alatlı ve mimar-müzisyen Celaleddin Çelik ‘’Şehirler Ve Sosyal Adalet’’ olgusunu ele alacak. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Aktör-UNDP İyi Niyet Elçisi-İhtiyaç Haritası Kurucu Üyesi Mert Fırat, AKUT Başkanı Recep Şalcı’nın katılımıyla ‘’Afetlere Gönüllü Katılım’’ konusunun ele alınacağı iki ayrı forumun moderatörlüğünü Başkan Büyükakın üstlenecek. ‘’21. Yüzyılın Üç Belirleyici Meselesinin Önünde Şehirler’’ konulu özel oturumun katılımcısı Prof. Dr. Göran Therborn (Sosyal Bilimci) olurken, moderatörü ise Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesı Zeynep Banu Dalaman olacak.

SON GÜN KONUĞU PROF. DR. İLBER ORTAYLI

Kartepe Zirvesi’nin medya sponsorluğunu da üstlenen NTV ise zirveye özel bir panelle katılım sağlayacak. ‘’Dayanıklı Doğa’’ konulu NTV Özel oturumunda sunucu Seda Öğretir, meteoroloji mühendisi Gökhan Abur, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve iş insanı Orkun Olgar yer alacak. Zirvenin kapanışı ise özellikle şehirler ve kamu yönetimi konusunda uzman tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı ‘’Kadim Şehirlerden Günümüze’’ konulu özel oturumla gerçekleşecek. Sunucu Pelin Çift’in moderatörlüğünü üstleneceği ve çok ilgi çekmesi beklenen bu özel oturumun ardından zirvenin kapanış seremonisi yapılacak ve sonuç bildirgesi okunacak.