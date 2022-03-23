İl Sağlık Müdüründen Kahraman UMKE ve 112 Ekiplerine Teşekkür 

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, yurt içi ve yurt dışında deprem, yangın, sel ve birçok afet olayında kahramanca görev alarak önemli hizmetler veren Kocaeli UMKE VE 112 ekiplerine Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp toplantı salonunda düzenlenen törenle teşekkür belgesi takdim etti. Programa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı ve Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Orhan Ahi’de katılım sağladı.

Törende konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan beklenmedik durumlarda arama, kurtarma ve acil müdahale gibi önemli hizmetleri başarıyla gerçekleştiren Kocaeli UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile gurur duyduklarını belirtti.

Ekiplere ithafen “Hepiniz birer kahramansınız” ve “Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır” ifadelerini kullanan Pehlevan konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu işi gönüllülük esası ile yaptığınızı biliyoruz. Ekiplerimiz her geçen gün kendini geliştiriyor ve verilen görevleri en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Sizler afet benzeri durumlarda ‘bizlere ihtiyaç olabilir’ mantığıyla hemen harekete geçen ve göreve seve seve koşan kahramanlarsınız. Göreve gittiğiniz yerlerde bizlere inanılmaz övgü dolu geri dönüşler gelmekte. Bu nedenle sizlerle gurur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İyi ki varsınız”

Pehlevan’ın konuşmasının ardından Kocaeli UMKE sorumlusu Ercan Kalabaş tarafından UMKE VE 112 acil sağlık hizmetleri ekiplerinin son yıllarda görev aldığı afet benzeri olaylar ile gerçekleştirilen hizmetler ve çeşitli istatistik bilgiler, hazırlanan sunum eşliğinde anlatıldı.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan tarafından kahraman ekiplere teşekkür belgeleri takdim edildi. Belge takdimi sonrasında ise Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından günün anlam ve hatırasına yönelik olarak Pehlevan'a bir hediye takdim edildi.