Kocaeli’de Türkiye U-18 fırtınası! “3-0”

Türkiye U-18 ile Romanya U-18 takımları Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Hazırlık maçının başından sonuna kadar çok üstün bir futbol ortaya koyan Ay Yıldızlılar maçı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanmasını bildi. Kırmızı beyazlı ekibimizin gollerini 21. dakikada Başar Önal, 25. dakikada Emirhan İlkhan ve 41. dakikada da Sami Satılmış kaydetti.

BİZİM HAKEMLER YÖNETTİ

Kocaeli Bölgesi hakemleri Erdi Çetin, Keremşah Balbay ve Furkan Ata’nın başarı ile yönettiği, Engin Uğur’un da dördüncü hakemlik yaptığı mücadeleye çok sıkı bir giriş yapan Türkiye özelikle topla atağa çıkışlardaki kontrolü ve etkinliği ile dikkat çekti. Merkezde oldukça diri bir görüntü çizen milliler 21. dakikada Başar’ın golü ile öne geçti.

DEMİR EGE, EMİRHAN İLKHAN GOL

Golden sonra geri adım atmayan ve ataklarını sıklaştıran Ay Yıldızlılar 25. dakikada mükemmel bir gole imza attı. Demir Ege Tıknaz orta sahada kazandığı topla adeta tüm Romanya ülkesini peşine taktı. Ceza sahasına sokulan bu futbolcunun pasında Emirhan İlkhan topla buluştu ve çektiği sert şut sonrası kaleci Dinca’yı sol köşeden avladı. (2-0)

SAMİ KENDİSİNİ UNUTTURDU

Skoru 2-0 yaptıktan sonra coşkusunu kaybetmeyen ve savunmadaki tatlı sert futbolu ile rakibinin sahasına sokulmasına izin vermeyen Türkiye, 41. dakikada farkı 3’e çıkardı. Atak yönü sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Romanya’dan Sala’nın başından seken top uzak kale direğine akıllı bir koşu yapan Sami’ye geldi. Sami de kale önünde topa dokundu ve millilerimizin üçüncü golüne imza attı. (3-0) İlk yarıda başka gol olmadı.

ÇOK İYİ BİR JENERASYON GELİYOR

Maçın ikinci yarısında kalesinde net sayılabilecek bir pozisyon vermeyen Türkiye zaman zaman üçüncü bölgede etkili olmak istese de finali yapamadı. Oyunun kontrolünü maç boyunca kaybetmeyen 2004 doğumlu millilerimizde oyuna sonradan girenler de hiç sırıtmadı ve 90 dakika boyuna merkezi elinde tutan, dengesini kaybetmeyen, sanki uzun yıllardır birlikte oynuyormuş gibi bilinçli bir futbol ortaya koyan bizim çocuklar, Romanya’yı zorlanmadan 3-0 mağlup etti. İki takım Cuma günü Gölcük Şirinköy Stadı’nda ikinci hazırlık maçına çıkacak.