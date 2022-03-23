CHP Derince İlçe Başkanı Elvan Sarım oldu!

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında taciz iddiaları sonrası CHP Kocaeli İl Yönetimi bir araya geldi. Yapılan toplantıda Koçak’ın görevden alınmasına büyük çoğunluk ‘evet’ oyu verirken Koçak, parti tüzüğü gereği görevden alınamadı. Geçtiğimiz gün toplanan CHP MYK tarafından Koçak konusu masaya yatırıldı ve Koçak’ın görevden alınmasına karar verildi.

İLÇE SEKRETERİ İLÇE BAŞKANI OLDU

Mevcut yönetim devam kararı alırken Koçak’ın ardından boşalan ilçe başkanlığı koltuğu için bugün ilçe yönetimi kendi içinde başkan seçti. İlçe Sekreterliği görevinde bulunan Elvan Sarım ilçe başkanı oldu. CHP Derince İlçe Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanlığı olarak, tüm spekülasyonlara son vermek ve partililerimize olan sorumluluğumuz gereği kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basın açıklaması yapmak gereği duyulmuştur” denildi.

“OY BİRLİĞİ İLE”

Açıklamanın devamında, "Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanlığı olarak delegelerimizin takdiriyle göreve geldiğimiz 12 Ocak 2020 tarihinden itibaren nasıl bir özveri ve inançla mücadele ettiysek bundan sonraki süreçte de Derince'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerelde ve genelde iktidara getirmek için de mücadelemiz sürecek. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızda oy birliği ile yeni ilçe başkanımız ve icra kurulu üyelerimiz belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

CHP DERİNCE YÖNETİMİ:

CHP Derince İlçe Başkanı:Elvan Sarım

CHP Derince İlçe Sekreteri: Yasin Dündar

CHP Derince İlçe Eğitim Sekreteri:Caner Yeni

CHP Derince İlçe Saymanı: Berkan Kutay Karahasan

CHP Derince İlçe Bilişim Sorumlusu:Süleyman Karadaş