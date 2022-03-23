4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekiplerince, İzmit ilçesinde 4 iş yerine ve 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 285 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 32 bin adet içi tutun dolu makaron, 8 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 140 kilo açık kıyılmış tütün, 4 adet komprasör, 1 adet komprasör kurutucusu, 110 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ekipler tarafından malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.