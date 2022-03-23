Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi merkezinde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kahvehanenin önünde kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Osman A.’nın, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Hasan Aksüt’ün başına ateş ettiği sonrasında da olay yerinden hızla uzaklaştığı iddia edildi. Başına isabet eden mermiyle yere yığılan Hasan Aksüt’ü kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Aksüt’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Uzun yıllar Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışıp emekli olduğu öğrenilen Hasan Aksüt’ün cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
23 Mar 2022 - 22:45- Asayiş Güncelleme: 24 Mar 2022 - 03:18
Kahvehanede başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kocaeli’de kahvehanede çıkan tartışma ve dışarıda silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.