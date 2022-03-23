Olay, Cedit Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. 82 numaralı belediye halk otobüsüne binen kişi, iddiaya göre, kendisini 'polis' olarak tanıtarak, ücret ödemek istemedi. Şoförün kimlik göstermesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, otobüs şoförünü darbederek, araçtan inip, kaçtı. Şoför de ihbarla olay yerine gelen ekiplere şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini ve polis olup olmadığını belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. İçindeki yolcularla bir süre durakta bekletilen halk otobüsüyle başka şoförün gelmesi üzerine güzergaha devam edildi.
23 Mar 2022 - 20:23- Asayiş Güncelleme: 24 Mar 2022 - 03:23
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti
İZMİT’te, belediye halk otobüsüne binerek, kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, ücret ödemek istemedi. Kimlik göstermesini isteyen şoförü ise darbeden şüpheli kaçarken, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.