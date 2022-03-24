24 Mar 2022 - 09:25- Spor G: 24 Mar 2022 - 09:27

Köseköy Ateş Play-Off’taki ilk galibiyetini aldı “0-2”
Köseköy Ateş Play-Off’taki ilk galibiyetini aldı “0-2” mask

Süper Amatör Play-Off Ligi üçüncü maçında Köseköy Ateşspor deplasmanda Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü her iki yarıda da attığı 1’er golle 2-0 mağlup etti ve puanını 4’e çıkardı. Maç boyunca iki takım da açık futbolu tercih ederken 11. dakikada Köseköy Ateşspor Serkan’ın kafa golü ile öne geçti. İlk yarı da atılan tek golle sona erdi.

TALİHSİZ SAKATLIK

İkinci yarıda Sırrıpaşa’nın beraberlik için çabaları yoğundu. 68. dakikada Köseköy Ateşspor ceza sahası içinde Ateşspor’un kaptanı Mete başına aldığı krampon darbesi sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın ardından Acıbabem Hastanesi’ne götürülen Kaptan Mete’nin başına 5 dikiş atıldı.

CUMARTESİ DİŞLİ RAKİPLER

Rakibi karşısında Köseköy Ateşspor iyi bir takım savunması örneği ortaya koydu ve bitime 10 dakika kala ikinci golü Murat’ın ceza sahası dışında çektiği şutun ardından buldu. “0-2” Kalan sürede başka gol olmadı ve Köseköy Ateşspor önemli bir deplasman galibiyetine imza atarken Kartepe ekibi galibiyeti kaptanları Mete’ye armağan etti. Ateşspor cumartesi günü Habişspor ile Sırrıpaşa da Tayfunspor ile zorlu maçlara çıkacak.

SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Tayfunspor
3
2
1
0
11
3
7
2.

Harb-İş
3
2
0
1
5
5
6
3.

Köseköy Ateş
3
1
1
1
3
2
4
4.

Sırrıpaşa
3
1
0
2
4
5
3
5.

Çınarlıspor
3
1
0
2
3
9
3
6.

Derincespor
3
0
2
1
4
6
2
 

3. MAÇLARIN SKORLARI

Harb-İş
3 - 1
Çınarlıspor
Tayfunspor
2 - 2
Derincespor
Sırrıpaşa
0 - 2
Köseköy Ateş
 

26 MART CUMARTESİ

14:00
Köseköy Ateş
Harb-İş
17:00
Sırrıpaşa
Tayfunspor
19:00
Derincespor
Çınarlıspor
 

 

 

24 Mar 2022 - 09:25 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.641.718 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Harbiş gümbür gümbür! “3-1” mask
Harbiş gümbür gümbür! “3-1”
Kocaeli Kadın FK’nın gücü yetmedi mask
Kocaeli Kadın FK’nın gücü yetmedi
Köseköy Ateş Play-Off’taki ilk galibiyetini aldı “0-2” mask
Köseköy Ateş Play-Off’taki ilk galibiyetini aldı “0-2”
Kocaeli’de Türkiye U-18 fırtınası! “3-0” mask
Kocaeli’de Türkiye U-18 fırtınası! “3-0”
Belediye başkanına yumruk yağdırdı !.. mask
Belediye başkanına yumruk yağdırdı !..
Gebze’den 2 “DERİN “ rekor çıktı mask
Gebze’den 2 “DERİN “ rekor çıktı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL