Köseköy Ateş Play-Off’taki ilk galibiyetini aldı “0-2”

Süper Amatör Play-Off Ligi üçüncü maçında Köseköy Ateşspor deplasmanda Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü her iki yarıda da attığı 1’er golle 2-0 mağlup etti ve puanını 4’e çıkardı. Maç boyunca iki takım da açık futbolu tercih ederken 11. dakikada Köseköy Ateşspor Serkan’ın kafa golü ile öne geçti. İlk yarı da atılan tek golle sona erdi.
TALİHSİZ SAKATLIK
İkinci yarıda Sırrıpaşa’nın beraberlik için çabaları yoğundu. 68. dakikada Köseköy Ateşspor ceza sahası içinde Ateşspor’un kaptanı Mete başına aldığı krampon darbesi sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın ardından Acıbabem Hastanesi’ne götürülen Kaptan Mete’nin başına 5 dikiş atıldı.
CUMARTESİ DİŞLİ RAKİPLER
Rakibi karşısında Köseköy Ateşspor iyi bir takım savunması örneği ortaya koydu ve bitime 10 dakika kala ikinci golü Murat’ın ceza sahası dışında çektiği şutun ardından buldu. “0-2” Kalan sürede başka gol olmadı ve Köseköy Ateşspor önemli bir deplasman galibiyetine imza atarken Kartepe ekibi galibiyeti kaptanları Mete’ye armağan etti. Ateşspor cumartesi günü Habişspor ile Sırrıpaşa da Tayfunspor ile zorlu maçlara çıkacak.
SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Tayfunspor
3
2
1
0
11
3
7
2.
Harb-İş
3
2
0
1
5
5
6
3.
Köseköy Ateş
3
1
1
1
3
2
4
4.
Sırrıpaşa
3
1
0
2
4
5
3
5.
Çınarlıspor
3
1
0
2
3
9
3
6.
Derincespor
3
0
2
1
4
6
2
3. MAÇLARIN SKORLARI
Harb-İş
3 - 1
Çınarlıspor
Tayfunspor
2 - 2
Derincespor
Sırrıpaşa
0 - 2
Köseköy Ateş
26 MART CUMARTESİ
14:00
Köseköy Ateş
Harb-İş
17:00
Sırrıpaşa
Tayfunspor
19:00
Derincespor
Çınarlıspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.