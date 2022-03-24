Köseköy Ateş Play-Off’taki ilk galibiyetini aldı “0-2”

Süper Amatör Play-Off Ligi üçüncü maçında Köseköy Ateşspor deplasmanda Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü her iki yarıda da attığı 1’er golle 2-0 mağlup etti ve puanını 4’e çıkardı. Maç boyunca iki takım da açık futbolu tercih ederken 11. dakikada Köseköy Ateşspor Serkan’ın kafa golü ile öne geçti. İlk yarı da atılan tek golle sona erdi.

TALİHSİZ SAKATLIK

İkinci yarıda Sırrıpaşa’nın beraberlik için çabaları yoğundu. 68. dakikada Köseköy Ateşspor ceza sahası içinde Ateşspor’un kaptanı Mete başına aldığı krampon darbesi sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın ardından Acıbabem Hastanesi’ne götürülen Kaptan Mete’nin başına 5 dikiş atıldı.

CUMARTESİ DİŞLİ RAKİPLER

Rakibi karşısında Köseköy Ateşspor iyi bir takım savunması örneği ortaya koydu ve bitime 10 dakika kala ikinci golü Murat’ın ceza sahası dışında çektiği şutun ardından buldu. “0-2” Kalan sürede başka gol olmadı ve Köseköy Ateşspor önemli bir deplasman galibiyetine imza atarken Kartepe ekibi galibiyeti kaptanları Mete’ye armağan etti. Ateşspor cumartesi günü Habişspor ile Sırrıpaşa da Tayfunspor ile zorlu maçlara çıkacak.

SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Tayfunspor

3

2

1

0

11

3

7

2.

Harb-İş

3

2

0

1

5

5

6

3.

Köseköy Ateş

3

1

1

1

3

2

4

4.

Sırrıpaşa

3

1

0

2

4

5

3

5.

Çınarlıspor

3

1

0

2

3

9

3

6.

Derincespor

3

0

2

1

4

6

2



3. MAÇLARIN SKORLARI

Harb-İş

3 - 1

Çınarlıspor

Tayfunspor

2 - 2

Derincespor

Sırrıpaşa

0 - 2

Köseköy Ateş



26 MART CUMARTESİ

14:00

Köseköy Ateş

Harb-İş

17:00

Sırrıpaşa

Tayfunspor

19:00

Derincespor

Çınarlıspor

