Kocaeli Kadın FK’nın gücü yetmedi

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Ankara ekibi Fomget ile karşı karşıya geldi. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan mücadelede yeşil siyahlılar Kaptan Merve’nin golü ile öne geçse de özellikle rakibinin ikinci yarıdaki baskısına engel olamadı ve maçı 7-1 kaybetti. Bu maçın ardından Kocaeli Kadın FK 9 puanda kalırken Fomget puanını 32’ye çıkardı. Kocaeli Kadın FK pazar günü deplasmanda Karadeniz Ereğli’ye konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.