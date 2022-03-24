24 Mar 2022 - 09:26- Spor G: 24 Mar 2022 - 09:27

Kocaeli Kadın FK’nın gücü yetmedi
Kocaeli Kadın FK’nın gücü yetmedi mask
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Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Ankara ekibi Fomget ile karşı karşıya geldi. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan mücadelede yeşil siyahlılar Kaptan Merve’nin golü ile öne geçse de özellikle rakibinin ikinci yarıdaki baskısına engel olamadı ve maçı 7-1 kaybetti. Bu maçın ardından Kocaeli Kadın FK 9 puanda kalırken Fomget puanını 32’ye çıkardı. Kocaeli Kadın FK pazar günü deplasmanda Karadeniz Ereğli’ye konuk olacak.

24 Mar 2022 - 09:26 - Spor

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