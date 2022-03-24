24 Mar 2022 - 09:27- Spor G: 24 Mar 2022 - 09:28

Harbiş gümbür gümbür! “3-1”
Harbiş gümbür gümbür! “3-1” mask

Süper Amatör Play-Off Ligi üçüncü maçında Harbişspor sahasında Çınarlıspor karşısında 3-1 galip geldi ve puanını 6’ya çıkardı. Haftayı ikinci sırada tamamlayan ve Akın Kapudağlı’nın antrenörlüğündeki ilk maçta 3 puanla ayrılan kırmızı lacivertliler bu galibiyetle birlikte Bölgesel Amatör Lig’i ne kadar istediğini de orta koymuş oldu. Harbişspor cumartesi günü Köseköy Ateş ile deplasmanda karşılaşacak. Yakup Altun Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Çınarlıspor’un rakibi ise aynı akşam Derincespor olacak. Bu maç ise 19.00’da başlayacak.

24 Mar 2022 - 09:27 - Spor

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Harbiş gümbür gümbür! “3-1” mask
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