Motorine bir büyük zam daha

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlanacak. Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,60 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,71 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,78 TL, Ankara’da 19,88 TL, İzmir’de 19,90 TL seviyesinde bulunuyor.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 267 ZAM

Motorinin litre fiyatı bir yıl önce 6,43 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Bu geceki zamla birlikte motorinde zam oranı, son bir yılda yüzde 267, yıl başından bu yana yüzde 106,5 olacak.

Benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,07, yıl başında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı, son bir yılda yüzde 180, yıl başından bu yana yüzde 61 oldu.