Sarıyer Belediye Başkanı Genç’ten Çınar Akademi’ye destek

Çınar Akademi lansmanında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Fatma Başkanım dahil olmak üzere biz, belediyeciliğe biraz farklı bakıyoruz. Sarıyer Akademi gerçekten eğitimimizde ciddi bir yer tutuyor ve marka oldu. Ben biliyorum ki Çınar Akademi de çok rahat bir şekilde yolunu bulacak. Biz yerel yönetim anlayışımızda meseleye sadece klasik belediye hizmetleri olarak bakmıyoruz. En kolay şey asfalt dökmek, çöp toplamak. En zoru ise insan. Yani yaşamın içinde yaşamı yönlendirenler. Sarıyer Akademi’nin temel mantığı buradan çıktı.

GENÇ “ÇOCUKLARIN ELİNDEN TUTACAĞIZ”

Türkiye’deki eğitim sistemine bakıldığında diplerdeyiz. Eğitim diye bir şey yok. Biz hiç olmazsa çorbaya bir tuz katabilirsek diye başladığımız yolda bir anda yedinci seneye geldik. Bugüne kadar her yıl ortalama 600 öğrenci alsak 7 yılda 5 bin öğrenciye yakın mezunumuz var demektir. Bu öğrencilerin hepsi çok önemli okullarda eğitim aldılar, çok önemli yerlere gittiler. Bu projenin temel amacı eğitimde fırsat eşitliği ve biz bunu sağlamanın peşindeyiz. Elinden tutabileceğimiz çocukların elinde tutacağız.

“BAŞKANIM ÇOK ÖNEMLİ BİR MARKAYI LİSTESİNE EKLEDİ”

Bir anne için evlat her şey. Çocuk başarılı oldukça annenin kendine olan güveni ve çocuğuna olan güveni artıyor. Bu dönem içinde emek veren öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Eğitim farklı ve ücretsiz olacaksa, belediye kendi kaynaklarıyla yapacaksa o zaman sorumluluk artıyor. Biz ailelerden çok güzel geri dönüşler aldık. Ben tüm İzmitlilere başarılar diliyorum ve Çınar Akademi’ye desteklerini istiyorum. Bizde hiçbir şekilde kayırmaca yok. Ben Çınar Akademi’yi içtenlikle kutluyorum. Sevgili başkanımı kutluyorum. Yollarınız açık olsun. Başkanım 2 yıllık pandemi sürecine rağmen çok önemli markalar oluşturdu. Çok önemli bir markayı daha listesine ekledi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORSUNUZ GENÇLER”

Çınar Akademi’de eğitim görecek öğrencilere seslenen Genç, “Siz çok önemli bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili gençler. O kadar ulvi bir yola çıkıyorsunuz ki, zinciriniz o kadar kuvvetli ki sizin oluşturacağınız zincire takılanlar da çok kuvvetli bir şekilde yürüyecekler. Yollarınız açık olsun. Sevgili başkanımın yolu açık olsun. İzmit halkının çocuklarıyla beraber yolları açık olsun. Türk eğitim sisteminde hiç olmazsa bir ışık yakabilmiş olalım. Biz İstanbul’dan başlattık, İzmit’te bu ışığın daha kuvvetli yanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GÖREY, “FATMA BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, Sarıyer Akademi’nin kuruluş hikâyesini anlatarak sözlerine başladı. Görey, “Öğretmen olmak bir ayrıcalıktır. Benim için bu hayatta en önemli şey çocuğum. Hiçbirimizin çocuğundan daha değerli bir şey yok. O zaman Akademiye aldığımız her öğrenci benim için kızımdan bir adım öndedir. Çünkü onlar bize emanettir ve biz o emanete ihanet edemeyiz. O emanete dokunacak liyakatli insanlar olması gerekiyor. Ben bu konuda Fatma Başkanıma teşekkür ediyorum.

“ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK YETKİNLİKLERİ HASSASİYETLE ÖLÇÜLÜYOR”

Bir şeye nasıl başlarsan öyle gider. İlk düğme çok önemli. Onu doğru iliklerseniz devamı doğru geliyor. Şu anda öğretmen alımı için sınavlar yapıldı. Öğretmenlerin her birinin akademik yetkinlikleri hassasiyetle ölçülüyor. Çünkü onlar sizin çocuklarınıza dokunacaklar. O zaman bu bir sosyal projedir ama öyle bir sosyal proje ki çocuğuna dokunacak yetkin insanlar olduğu için çocuklarınızı buraya getireceksiniz. Bizler de bunun bilincinde sorumluluğu alarak kendimizi bu yarışa hazırlayacağız.

“YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Şu anda Çınar Akademi’nin bir takvimi var. 2-3 Nisan’da başlayarak önümüzdeki 10 hafta boyunca öğrencilerimize sınav hazırlığı yapacağız. Öğrencilerimize AYT ve TYT sınavlarıyla destek olacağız. Çünkü şu anda öğrencilerin her birinin gittiği bir kurum var ve farklı kurumların sınavlarına ihtiyaç duyuluyor. O sınavları yaptıktan sonra da öğrencinin eksik olduğu yerlerde soru çözümleri ve takviyelerle bu dönemi geçirmiş olacağız. Bunun içerisinde LGS, YKS ve kurum kabul sınavlarıyla da yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.