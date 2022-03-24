Büyükşehir’den ‘’İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, “İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi” düzenlendi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle “İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi” düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görevli personel katıldı.

“PERSONELİMİZİN BİLGİLERİNİ GÜNCELLİYORUZ”

Eğitim öncesi selamlama konuşması yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Mevzuatta yaşanan değişiklikleri takip ederek hizmet içi eğitimlerle personelimizin bilgilerini güncelliyoruz. Marmara Belediyeler Birliği’ne bu anlamda verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitime katılan Büyükşehir Belediyemiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine teşekkürlerimi sunar çalışma hayatında başarılar dilerim.” dedi.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ VE EĞİTİM KONULARI

Eğitmen Muzaffer Koç tarafından son mevzuat değişiklikleri, iş sözleşmesi, iş süresi, fazla çalışma, yıllık izin, ihbar tazminatı, iş güvencesi, kıdem tazminatı, ücretli tatil ve izinler, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma belgesi, toplu iş sözleşmesi, çalışma süresinden sayılan haller, ücret, ücretin ödenme şekli, ücretin ödenme yeri, avans ve telafi çalışma süresi gibi konular hakkında bilgi verildi.