Büyükşehir’den ‘’İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, “İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi” düzenlendi.
YOĞUN KATILIM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle “İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi” düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görevli personel katıldı.
“PERSONELİMİZİN BİLGİLERİNİ GÜNCELLİYORUZ”
Eğitim öncesi selamlama konuşması yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Mevzuatta yaşanan değişiklikleri takip ederek hizmet içi eğitimlerle personelimizin bilgilerini güncelliyoruz. Marmara Belediyeler Birliği’ne bu anlamda verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitime katılan Büyükşehir Belediyemiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine teşekkürlerimi sunar çalışma hayatında başarılar dilerim.” dedi.
MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ VE EĞİTİM KONULARI
Eğitmen Muzaffer Koç tarafından son mevzuat değişiklikleri, iş sözleşmesi, iş süresi, fazla çalışma, yıllık izin, ihbar tazminatı, iş güvencesi, kıdem tazminatı, ücretli tatil ve izinler, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma belgesi, toplu iş sözleşmesi, çalışma süresinden sayılan haller, ücret, ücretin ödenme şekli, ücretin ödenme yeri, avans ve telafi çalışma süresi gibi konular hakkında bilgi verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.