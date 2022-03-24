24 Mar 2022 - 10:06- Gündem G: 24 Mar 2022 - 10:10

Meteoroloji baharın müjdesini verdi!

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sıcak havaların müjdesini veren Meteoroloji, bu hafta başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde hakim olacağını açıklarken pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 15 dereceyi bulacak.
Meteoroloji baharın müjdesini verdi! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; perşembe, cuma ve cumartesi yurt genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Bu üç günde bazı illerde kar bazı illerde de sağanak yağmur görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı, pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YURDUN BATI KESİMİNDE GÜNEŞ

Pazar gününden itibaren ülkenin batı kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri düzeyine gelecek. Yurdun doğu kesiminde ise kar yağışı ve sağanak yağmur etkili olacak. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklık 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ TÜM YURTTA GÜNEŞ HAKİM

Pazartesi günü yurdun doğu kesiminde önceki gün etkisini gösterecek olan kar ve yağmur yerini güneşe bırakacak. Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.

# kar

24 Mar 2022 - 10:06 - Gündem

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