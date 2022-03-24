SEDAŞ, Fethiye Caddesi’nde çalışmalara başladı 

İzmit Belediyesinin yaklaşık 25 yıldır dokunulmayan Fethiye Caddesi ve yan yollarını yeni baştan yaratacak projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgede bugün itibariyle SEDAŞ çalışmalara start verdi. Telekom’un da çalışmalara başladığı bölgede bir aylık çalışmaların ardından İzmit Belediyesi üst yapı çalışmalarına başlayacak.

TORUN, “KISA ZAMANDA TAMAMLADIK”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “İzmit Belediyesi olarak 5 Kasım 2021’de startını vermiş olduğumuz Fethiye Caddesi ve Yan Yolları yeniden düzenleme projesinde büyük bir titizlikle, büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projenin startını verirken daha uzun zaman olarak öngördüğümüz çalışmalarımızı çok kısa sürede tamamladık. Diğer altyapı kurumları biraz gecikmeli bir şekilde çalışmalara başladılar. SEDAŞ ve Telekom çalışmalarına start verdiler. SEDAŞ ile yaptığımız görüşmede çalışmalarını bir ayda tamamlayacaklarını belirttiler. Biz bu çalışmada arkalarından giderek üst yapı çalışmalarına başlamış olacağız. Vatandaşların ve esnafın mağduriyet yaşamaması adına diğer altyapı kurumlarıyla birlikte sahada olacağız.

“ESNAFIMIZA ANLAYIŞLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz: SEDAŞ’ın yapacağı işler sonrasında biz alt betonumuzu dökmüş olacağız. Kalan üst yapı çalışmalarımızı da hassasiyetle sürdüreceğiz. Çalışmalar gayet yolunda gidiyor. Çalışmalar bittiğinde ortaya çok güzel bir iş çıkacağını vatandaşlarımıza taahhüt ediyoruz. Zaten bu projeyi vatandaşlarımız seçtiler. Onların onaylarını alarak yola koyulmuştuk. Biz her aşamada vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi ve şeffaf olmayı kıymetli buluyoruz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da esnafımızı ve vatandaşımızı bilgilendirerek yol almaya devam edeceğiz. Esnafımıza bizlere göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.