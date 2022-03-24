Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 J 4146 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün hatalı sollama yapmasının ardından ters istikamette seyreden U.Ö. yönetimindeki 78 SF 209 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü minibüsten kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yaralı sürücü, çalışmaların arından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından hasarlı minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 J 4146 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün hatalı sollama yapmasının ardından ters istikamette seyreden U.Ö. yönetimindeki 78 SF 209 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü minibüsten kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yaralı sürücü, çalışmaların arından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.