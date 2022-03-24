24 Mar 2022 - 10:12- Asayiş G: 24 Mar 2022 - 10:15

Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hatalı sollama yapan halk otobüsü, karşıdan gelen minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 J 4146 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün hatalı sollama yapmasının ardından ters istikamette seyreden U.Ö. yönetimindeki 78 SF 209 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü minibüsten kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yaralı sürücü, çalışmaların arından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından hasarlı minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

24 Mar 2022 - 10:12 - Asayiş

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