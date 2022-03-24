24 Mar 2022 - 10:19- Gündem G: 24 Mar 2022 - 10:20

KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Biz Bize” Gençlik Buluşmaları kapsamında KOU Kartepe Turizm Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençler sordu, Başkan Kocaman cevapladı. Kalabalık ve ilgili gençlerle Başkanın sohbeti çok verimli ve keyifli geçti.

KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, “Biz Bize” Gençlik Buluşmaları kapsamında KOU Kartepe Turizm Fakültesi öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul “Daha önce Kartepe Belediye Başkanımızı ziyaret etmiştik. Kendisi de bizlere geleceğini söyledi. Bugün bir araya geldik. 130 binin üzerinde nüfusu bulunan Kartepemizin belediye başkanı öğrencilerimizle bir araya gelmektedir. Bu çok önemli ve güzel bir durumdur” dedi.

HAYATI KONUŞUYORUZ

“Sizlerle bir arada olmak çok güzel” diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Uzun zamandır gençlerimiz bir araya gelerek hayatı konuşuyoruz. Ağabeyleri, belediye başkanları olarak ne yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Gençlerimizin neye ihtiyacı olduğunu konuşuyoruz. Bugün farklı bir kitle ile birlikteyiz. Ne istediğini bilen, yolunu seçen bu yolda emin adımlarla ilerleyen gençlerle bir araya geldik” açıklamasında bulundu.

KIBRIS İKİNCİ VATANIM

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Üniversiteyi Kıbrıs’ta okudum. Üzerimde ciddi katkısı vardır. İkinci vatanımdır Kıbrıs. 10 sene sonra sizlerde ikinci vatanımız Kartepe diyeceksiniz. Gençlerimizin beklentileri üzerinde bir araya geliyoruz. Sizlerin içerisinden bu makamlara gelecek gençlerimiz var. Uzun süre babamın yanında marangozluk yaptım. Satış temsilciği yaptım. İnandığınız yolda emek vermeden hiçbir yere varılamaz” ifadelerini kullandı.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

“Kartepe’yi tanımanızı isterim” diyen Başkan Kocaman “2019 yılında ilçe belediyesi olmasıyla kurumsallaşma başlamıştır. 10 belde ile bir araya geldi. Zengin bir kültürel yapıya sahiptir. Kayak merkezi ciddi talep görmektedir. Verimli topraklarımız vardır. Günü birlik turizm hareketliliği vardır. İnsanların turizm alanları tercihini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

KARTEPE GİBİ BİR İLÇE YOK

“İlçemizin en önemli turizm yerlerinden biri Ormanya’dır” diyen Başkan Kocaman “Kartepe’yi birlikte gezelim tanıma imkanınız olacaktır. Bizler turistlerin gezecekleri yerlerin sayısını arttırmak istiyoruz. Elimizde sihirli değnek yoktur. Bunu hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin en güzel kirazı, ayvası Kartepe’de yetişmektedir. Kartepe’de ciddi sanayi yatırımları, adrenalin tutkunlarının yeridir Kartepe. Kartepe gibi bir ilçe yok” açıklamasında bulundu.

SİZLER BİZİM KÜLTÜR ELÇİLERİMİZSİNİZ

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Gençlerimiz için yatırımlarımız devam etmektedir. 4 bin metre kare kapalı alanda Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Burada herşey ücretsizdir. Ücretsiz İngilizce eğitimi verilmektedir. Spor matematik kadar kıymetlidir. Spor ile disiplinli yaşıyorsun. 45 yaşındayım basketbol oynuyorum. Sizler bu yaşta spor yapmanız çok önemlidir. Dağaltı yürüyüş parkuru ilgi çeken bir yer. Şuan Kaprete’de 7 kapalı spor salonu ve bir tane yüzme havuzumuz vardır. Sizler bizim kültür elçilerimizsiniz” ifadelerini kullandı.

KARTEPE’DE OKUDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ

Başkan Kocaman’ı dikkatli ve ilgiyle dinleyen öğrenciler merak ettikleri tüm soruları sordular. Sohbetten keyif alan öğrenciler, “Mustafa Başkanı tanıdığımıza çok memnun olduk. Bildiğimiz başkanlardan farklı, çok dinamik, enerjik, güleryüzlü, içten ve samimi. Çok yakın hissettirdi bize. Ego ve kibir yok. Kartepe’de okuduğumuz için çok şanslıyız” dediler. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın konuşması sonrasında KOÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul tarafından teşekkür plaketi verildi.

# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kartepe’ye 60 yeni güvenlik kamerası geliyor mask
Kartepe’ye 60 yeni güvenlik kamerası geliyor
Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı mask
Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı
Kartepe’den dünyaya barış ve kardeşlik mesajı mask
Kartepe’den dünyaya barış ve kardeşlik mesajı
Kocaman, masa tenisinde gençlerle ter döktü mask
Kocaman, masa tenisinde gençlerle ter döktü
Kartepe’ye yeni kaldırım ve yeni park mask
Kartepe’ye yeni kaldırım ve yeni park
Kartepe Derbent’e müze ve meydan mask
Kartepe Derbent’e müze ve meydan
Kartepeli gençler karın tadını çıkardı mask
Kartepeli gençler karın tadını çıkardı
Kartepe Belediyesi’nde maliyet eğitimleri başladı mask
Kartepe Belediyesi’nde maliyet eğitimleri başladı
Barış Manço, kartepe’de türkülerle anıldı   mask
Barış Manço, kartepe’de türkülerle anıldı  
Kartepe’de ilkyardım eğitimi sırası yöneticilerde mask
Kartepe’de ilkyardım eğitimi sırası yöneticilerde

24 Mar 2022 - 10:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.641.718 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı mask
KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı
KO-MEK; Türkiye’nin Meslek Sanat Eğitim Kursu mask
KO-MEK; Türkiye’nin Meslek Sanat Eğitim Kursu
İl Sağlık Müdüründen Kahraman UMKE ve 112 Ekiplerine Teşekkür  mask
İl Sağlık Müdüründen Kahraman UMKE ve 112 Ekiplerine Teşekkür 
4’üncü Kartepe Zirvesi yarın kapılarını açıyor mask
4’üncü Kartepe Zirvesi yarın kapılarını açıyor
TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli’ye geliyor mask
TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral Kocaeli’ye geliyor
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Çınar Akademi lansmanına geliyor mask
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Çınar Akademi lansmanına geliyor
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL