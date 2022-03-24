KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, “Biz Bize” Gençlik Buluşmaları kapsamında KOU Kartepe Turizm Fakültesi öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul “Daha önce Kartepe Belediye Başkanımızı ziyaret etmiştik. Kendisi de bizlere geleceğini söyledi. Bugün bir araya geldik. 130 binin üzerinde nüfusu bulunan Kartepemizin belediye başkanı öğrencilerimizle bir araya gelmektedir. Bu çok önemli ve güzel bir durumdur” dedi.

HAYATI KONUŞUYORUZ

“Sizlerle bir arada olmak çok güzel” diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Uzun zamandır gençlerimiz bir araya gelerek hayatı konuşuyoruz. Ağabeyleri, belediye başkanları olarak ne yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Gençlerimizin neye ihtiyacı olduğunu konuşuyoruz. Bugün farklı bir kitle ile birlikteyiz. Ne istediğini bilen, yolunu seçen bu yolda emin adımlarla ilerleyen gençlerle bir araya geldik” açıklamasında bulundu.

KIBRIS İKİNCİ VATANIM

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Üniversiteyi Kıbrıs’ta okudum. Üzerimde ciddi katkısı vardır. İkinci vatanımdır Kıbrıs. 10 sene sonra sizlerde ikinci vatanımız Kartepe diyeceksiniz. Gençlerimizin beklentileri üzerinde bir araya geliyoruz. Sizlerin içerisinden bu makamlara gelecek gençlerimiz var. Uzun süre babamın yanında marangozluk yaptım. Satış temsilciği yaptım. İnandığınız yolda emek vermeden hiçbir yere varılamaz” ifadelerini kullandı.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

“Kartepe’yi tanımanızı isterim” diyen Başkan Kocaman “2019 yılında ilçe belediyesi olmasıyla kurumsallaşma başlamıştır. 10 belde ile bir araya geldi. Zengin bir kültürel yapıya sahiptir. Kayak merkezi ciddi talep görmektedir. Verimli topraklarımız vardır. Günü birlik turizm hareketliliği vardır. İnsanların turizm alanları tercihini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

KARTEPE GİBİ BİR İLÇE YOK

“İlçemizin en önemli turizm yerlerinden biri Ormanya’dır” diyen Başkan Kocaman “Kartepe’yi birlikte gezelim tanıma imkanınız olacaktır. Bizler turistlerin gezecekleri yerlerin sayısını arttırmak istiyoruz. Elimizde sihirli değnek yoktur. Bunu hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin en güzel kirazı, ayvası Kartepe’de yetişmektedir. Kartepe’de ciddi sanayi yatırımları, adrenalin tutkunlarının yeridir Kartepe. Kartepe gibi bir ilçe yok” açıklamasında bulundu.

SİZLER BİZİM KÜLTÜR ELÇİLERİMİZSİNİZ

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Gençlerimiz için yatırımlarımız devam etmektedir. 4 bin metre kare kapalı alanda Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Burada herşey ücretsizdir. Ücretsiz İngilizce eğitimi verilmektedir. Spor matematik kadar kıymetlidir. Spor ile disiplinli yaşıyorsun. 45 yaşındayım basketbol oynuyorum. Sizler bu yaşta spor yapmanız çok önemlidir. Dağaltı yürüyüş parkuru ilgi çeken bir yer. Şuan Kaprete’de 7 kapalı spor salonu ve bir tane yüzme havuzumuz vardır. Sizler bizim kültür elçilerimizsiniz” ifadelerini kullandı.

KARTEPE’DE OKUDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ

Başkan Kocaman’ı dikkatli ve ilgiyle dinleyen öğrenciler merak ettikleri tüm soruları sordular. Sohbetten keyif alan öğrenciler, “Mustafa Başkanı tanıdığımıza çok memnun olduk. Bildiğimiz başkanlardan farklı, çok dinamik, enerjik, güleryüzlü, içten ve samimi. Çok yakın hissettirdi bize. Ego ve kibir yok. Kartepe’de okuduğumuz için çok şanslıyız” dediler. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın konuşması sonrasında KOÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul tarafından teşekkür plaketi verildi.