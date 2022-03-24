24 Mar 2022 - 10:24- Gündem G: 24 Mar 2022 - 11:48

Brisa’da bugün ÇED’var
Brisa’da bugün ÇED’var mask

İzmit Alikahya Kentsa bünyesinde faaliyet gösteren Brisa Lastik Fabrikası’nın genişleme amaçlı yapacağı yeni tesisle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bugün yapılıyor. Alikahya Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacak toplantıda 337 milyon 500 bin lira yatırımla kurulacak yeni tesisle ilgili katılımcı vatandaşlara bilgi verilecek. Brisa, kurulması planlanan bu yeni tesis için yeni eleman alımı yapmayacak.

24 Mar 2022 - 10:24 - Gündem

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