İzmit Alikahya Kentsa bünyesinde faaliyet gösteren Brisa Lastik Fabrikası’nın genişleme amaçlı yapacağı yeni tesisle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bugün yapılıyor. Alikahya Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacak toplantıda 337 milyon 500 bin lira yatırımla kurulacak yeni tesisle ilgili katılımcı vatandaşlara bilgi verilecek. Brisa, kurulması planlanan bu yeni tesis için yeni eleman alımı yapmayacak.
24 Mar 2022 - 10:24- Gündem Güncelleme: 24 Mar 2022 - 11:48
Brisa’da bugün ÇED’var
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.