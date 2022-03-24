Goodyear ile Lastik-İş beşinci kez masaya oturacak

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan, yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerin beşincisi yarın sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham’da gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda Goodyear ilk altı ay için yüzde 22.5 oranında artışı yüzde 24 seviyesine çıkarırken, diğer altı aylar için ise enflasyon oranında artış önermişlerdi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Birinci altı ayda yüzde 50 zam oranında ısrar ediyoruz. Kendilerine bu doğrultuda gelmedikçe gelmeyin dedik” ifadelerine yer vermişti. Beşinci görüşme saat 14.00’te başlayacak.
# Zam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.