24 Mar 2022 - 11:34- Gündem G: 24 Mar 2022 - 11:44

Goodyear ile Lastik-İş beşinci kez masaya oturacak

Yaklaşık 2 bin işçinin örgütlü olduğu Goodyear ile Lastik-İş Sendikası beşinci kez masaya oturacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Goodyear ile Lastik-İş beşinci kez masaya oturacak mask

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan, yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerin beşincisi yarın sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham’da gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda Goodyear ilk altı ay için yüzde 22.5 oranında artışı yüzde 24 seviyesine çıkarırken, diğer altı aylar için ise enflasyon oranında artış önermişlerdi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Birinci altı ayda yüzde 50 zam oranında ısrar ediyoruz. Kendilerine bu doğrultuda gelmedikçe gelmeyin dedik” ifadelerine yer vermişti. Beşinci görüşme saat 14.00’te başlayacak.
# Zam

24 Mar 2022 - 11:34 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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