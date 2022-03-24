Büyükşehir'de Samet Şengöz’e önemli görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan, aynı zamanda İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu başkanı olan Samet Şengöz Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'ne atandı. Kadrosu Kartepe Belediyesi'nde olan ve uzun süredir görevlendirme ile Büyükşehir’de görev yapan Samet Şengöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'ne atandı. Eski müdür Alper Yalınalp'in yeni görev yeri ise şu an netleşmedi.

SAMET ŞENGÖZ KİMDİR?

1988 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler mezunu. 2017 yılından bu yana memur. Büyükşehir’de Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'nde Ar-Ge ve koordinasyon şefi olarak çalışıyordu. 2017-2019 yılları arasında Genç İzmitliler Platformu'nda başkanlık yaptı. Çeşitli derneklerde başkan ve yöneticilik yaptı. Halen İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu başkanı. Evli ve bir çocuk babası.