24 Mar 2022 - 12:47- Asayiş G: 24 Mar 2022 - 12:52

24 yaşında hayatını kaybetti
24 yaşında hayatını kaybetti mask

İzmit Zabıtan Mahallesi Koçal Sokak üzerinde ikamet eden sanayide otomobil tamir ustası Sezai Umay’ın 3 çocuğundan biri bekar olan Samet Umay (24) karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Ümraniye Araştırma Eğitim Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç Samet’in vefatı sevenlerini derinden üzdü. Cenazesi öğle namazına müteakip, Zeytinlik Camiinden alınarak Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.

24 Mar 2022 - 12:47 - Asayiş

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