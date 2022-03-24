Meyve sebze fiyatları nasıl düşer?

Ülkedeki ekonomik kriz her alanda kendini hissettirmeye devam ediyor. Ulaşımdan hammaddeye kadar birçok alana gelen zam market Pazar fiyatlarına da yansıyor. Düşük gelirli ve orta gelirli vatandaş için meyve alışverişi lüks oldu. Sofraların olmazsa olmazı domates ve salatalık ise artık adetle alınmaya başlandı. Hükümet fiyatları düşürmek için bir dönem tanzim satış noktaları kurmayı denese de umduğunu bulamadı. Meyve sebze alanında Kocaeli’nin en deneyimli isimlerinden olan Kocaeli Büyükşehir Sebze Meyve Hali Tüccarlar Derneği Onursal Başkanı Hüseyin Koçak fiyatların düşmesi için önerilerini gazetemize anlattı.

“SERBEST EKONOMİ FAHİŞ FİYATLARA YOL AÇTI”

Meslekten emekliği olduğu 2013 yılında hükümetin yeni bir yasa çıkardığını belirten Dernek Onursal Başkanı Hüseyin Koçak, zincir marketlere giren sebze ve meyvelerin halden geçtiğin hatırlatarak, “Şimdi bu durumu serbest bıraktılar. Marketler istediği yerden alır istediği yerde satar yasasını çıkardılar. Haliyle marketleri serbest bıraktılar. Ülkemizde serbest ekonomi kanunu çıkarıldı ve bu temel gıda maddelerinde fahiş fiyatları yol açtı. Hem üretici hem tüketici mağdur oldu. Mali ve zabıta kontrolü yapılmayıp bunlar serbest bırakıldı. Bilhassa sebze fiyatlarında tüketiciye anormal fiyatta mal satılıyor, bunun kontrolü bu yasalarla engel olunamaz” dedi.

“ETİKEN ÜZERİNE FİYATLAR YAZILMALI”

Bu durumun kontrol altına alınmasının tek yolunun gıda ve temizlik maddelerinden serbest ekonominin kaldırılması olduğunu söyleyen Koçak, “Burada en çok dikkat çeken bilhassa sebze, meyve, et, süt ve yumurta çok tüketilen gıda maddeleri olduğu için tüm gıda maddelerinde bu geçerli. Bunun kontrolü nasıl yapabiliriz. Ürünlerin üstüne etiketler konulup alış-satış fiyatları konulacak. Bu ürünler sebze ve meyveler halden alındıysa alış fiyatı etikete yazılacak eğer müstahsilden alınan sebze meyve var ise müstahsil belge numarasıyla etiketin üzerine yazılacaktır. Bu denetimleri zabıta ve maliye yapacak, kar marjını belediye iktisat müdürlükleri belirleyecek. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu marketlerin denetimi serbest ekonominin kalkmasıyla gerçekleşir. O zaman zabıta maliye görevini yapabilir” dedi.

“ÇALIŞMAMI SOKAĞIN SESİ OLARAK PAYLAŞMAK İSTEDİM”

Açıklamasının devamında Millet İttifakı Liderlerine seslenen Koçak, “”Hiçbir siyasi amaç gütmeden tüketicinin üreticinin sesini duyurmaya çalışıyorum. Başta ana muhalefet partisi başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Ben bir vatandaş olarak ekonomist değilim, mesleki bilgimi paylaşmak istiyorum. Millet İttifakında çok tecrübeli ekonomistler var. Sayın Ali Babacan bu işin teknik bilgilerini bilen ekonomisttir. Ben çalışmamı sokağın sesi olarak halkın sesini paylaşmak istedim. Bu yasanın kalkması için iktidar ve muhalefet kanadının olumlu bakacağına inanıyorum aracılar tefeciler deniliyor. En çok pazarcı ve hal esnafı için konuşulan kelimeler bunlar.

“FİYATLARI ARTTIRAN MARKETLERİ SORGULAMAK LAZIM”

Sözlerinin devamında Koçak, “Hallerdeki ürünlerin fiyat satışı arz-talebe göre belirlenir hallere giren mallar aynı gün bitirilir ertesi gün tekrar gelir. Depolanan ürünlere örnek yatak limonudur. Bunlar Ürgüp’de mağaralarda muhafaza edilir. Elma soğuk hava depolarında muhafaza edilir bu stokçuluk değil mahsulü korumak için depolamaktır. Patates soğan kara depolarda muhafaza edilir, Pazarda satılan mallar günlük satılır az karla çok satan meslektir. Ne hal esnafı aracıdır ne pazarcı esnafı aracıdır. Şuanda tescilli aracılar marketler zinciridir. Bu akaryakıt zamları fiyatları etkileyebilir ama bunu fırsat bilip akaryakıta zam geldi diye fiyatları artıran marketler ise sorgulamak lazım” dedi.

“YETKİYİ KULLANMALARINI ARZ EDİYORUM”

Anlattıklarını daha önce Büyükşehir Meclisine sunulduğunu belirten Koçak, “Bu konu ile ilgili Büyükşehir başkanından bir cevap gelmedi. Hukuki boyutunu bilmiyorum ama bu yasayı tüm Büyükşehir olarak yürürlükten kaldırabiliyorsa bu yetkiyi kullanmalarını arz ediyorum. Bu yapmış olduğum çalışma yetkililerin değerlendireceğine inancım tam açık adres ve telefonumu yazıyorum bu çalışmamla ilgili her konuya açığım” dedi.