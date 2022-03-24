28 Haziran tutulmuyor! “6-0”

Bursa’da devam eden Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Türkiye Yarı Finallerinde mücadele eden 28 Haziran Ortaokulu ikinci maçında da zorlanmadı. Edirne Gazi Osman Paşa Ortaokulu rakibi karşısında Hamza (2), Halit, Emircan, Melih, Arda Bulut ve Yiğit’in golleri ile mücadeleyi 6-0 kazanan ekibimiz grup liderliğini garantiledi.
TÜRKİYE FİNALLERİ TEK ENGEL KALDI
Göksel Ali Argun ile Erhan Okur’un koordinesinde mücadele eden ve Kocaelispor U-13 takımı futbolcularından oluşan 28 Haziran Ortaokulu ilk maçında İstanbul Alibeyköy Orta Okulu karşısında Arda, Emircan ve Ensar’ın golleri ile 3-0 mağlup etmişti. Yeşil siyahlılar diğer gruptan gelecek olan İzmirli rakibini mağlup ettiği takdirde adını Türkiye finallerine yazdıracak. Türkiye’nin en iyi 8 okul takımının yer alacağı finaller Nisan’ın üçüncü haftası oynanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.