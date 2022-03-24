24 Mar 2022 - 13:33- Siyaset G: 24 Mar 2022 - 13:34

Ağaç katliamına Şeker’den tepki

İlyas Şeker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçları kesmesine tepki gösterdi. İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir’in çınarları kurtarmak için verdiği mücadeleyi örnek gösterdi.
Ağaç katliamına Şeker’den tepki mask

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ağaç katliamına tepki gösterip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı. “Ağaçsız memleket, duvaksız geline benzer” atasözüne vurgu yapan İlyas Şeker, “Ağaçlar ve ormanlar vatanımızın süsü ve aynı zamanda akciğerleridir” dedi. Şeker daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çınarları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı:

18 YILDA 9 MİLYON FİDAN

“Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, 18 yılda toplam 9 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Ecdat yadigarı çınar ağaçlarına da gözü gibi bakıyor. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile protokol yaptı. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi, Hürriyet Caddesi, Yürüyüş Yolu, Çuhane Caddesi’nde, Fevziye Camii bahçesinde, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda, Derince Gar binası etrafında ve Sekapark bölgesi içinde bulunan toplam 871 adet anıt çınar, bilim insanlarınca tek tek inceleniyor.



KORUMAYA ALINDILAR

Yapılan bilimsel çalışmalarda, herhangi bir çürük-kovuk benzeri bozulma olup olmadığı araştırılıyor. Bu tespitler sonucu; her bir çınar hakkında teknik rapor hazırlanıyor. Şu ana kadar 230 çınar ağacının incelemesi ve tekenin muayenesi yapıldı. 122 çınar ağacının kovuk bakımı restorasyon ve rehabilitesi yapıldı. Tamamıyla çürüdüğü için restorasyonu yapılamayan 22 adet çınar da alandan uzaklaştırılarak yerlerine 5-6 yaşlarında genç çınar ağaçları dikildi.

İBB YOK EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşama şansı vermediği 112 çınarı keserek ecdat yadigarlarını yok etti. Evet ikisi de büyükşehir belediyesi. Ama birisi ecdat yadigârı çınarları bilimle, emekle yaşatmak için çalışırken, diğeri ecdat yadigarlarına yaşama hakkı tanımıyor, katletmek için çalışıyor! Aradaki fark; yaşatan AK Partili belediye, yok eden Cumhuriyet Halk Partili belediye.”

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24 Mar 2022 - 13:33 - Siyaset

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