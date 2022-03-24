24 Mar 2022 - 13:39- Gündem G: 24 Mar 2022 - 13:41

İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki

İzmit Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler için 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki mask
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İzmit Belediyesi özel gereksinimli bireyler için çalışmalarına devam ederken toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerine de bir yenisini daha ekledi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında her gün birbirinden eğitici ve neşeli etkinliklerin yapıldığı Down Cafe’de gün boyu süren bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programa CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de katıldı.

İZMİT HALKINDAN YOĞUN İLGİ

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında yapılan etkinlikler İzmitlilerden yoğun ilgi gördü. İzmit Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı dernekler Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği engelliler yararına satışlarını gerçekleştirirken eş zamanlı şekilde Down Cafe’de birbirinden neşeli etkinlikler yapıldı.

BECERİKLİ ÇOCUKLAR GÜZEL KURABİYELER

Özel gereksinimli çocuklar Down Cafe’de kurabiye hamurunu birlikte yoğurdular, şekil verdiler, süslediler ve sonra da afiyetle yediler. Down Cafe etkinliklerine katılan misafirlere ikram edilen kurabiyeler yiyenlerden tam not aldı.

ŞİİR DİNLETİSİ

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü gençleri ve Down Cafe personeli özel çocukların birlikte aynı zamanda Dünya Şiir Günü olması vesilesiyle birlikte gerçekleştirdiği şiir dinletisinde yorumlamış oldukları şiirler katılımcıları derinden etkiledi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Katılımcılar şiirleri dinlerken aynı zamanda çocukların başarısıyla gururlandı. Şiir dinletisinin ardından özel çocuklar gönüllü gençler ve Down Cafe’yi bu anlamlı günde ziyarete gelen Ford Otosan Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri eğlenceli müziklerle dans etti. Etkinliklere katılım gösteren misafirler 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü için hazırlanmış özel çerçevelerde özel gereksinimli çocuklarla bol bol fotoğraf çekildi.

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24 Mar 2022 - 13:39 - Gündem

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