İKM Yönetimi, Hürriyet’in doğum gününü kutladı

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Başkan Yardımcıları Turan Şahin, Ahmet Kahya, İzmit Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Cengiz Çakar ve CHP İlçe eski Sekreteri Sefa Sözer, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. SEDAŞ’ın Fethiye Caddesi’nde çalışmaya başlamasının ardından genel durum ile ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretin sonunda Murat Öztürk önderliğindeki heyet, Başkan Hürriyet’in doğum gününü kutladı. Hürriyet’te konuklarına, ziyaretlerinden ve doğum gününü kutlamalarından ötürü teşekkür etti.