24 Mar 2022 - 13:55- Gündem G: 24 Mar 2022 - 13:56

İKM Yönetimi, Hürriyet’in doğum gününü kutladı

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve beraberindeki heyet, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in doğum gününü kutladı

İKM Yönetimi, Hürriyet’in doğum gününü kutladı mask

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Başkan Yardımcıları Turan Şahin, Ahmet Kahya, İzmit Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Cengiz Çakar ve CHP İlçe eski Sekreteri Sefa Sözer, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. SEDAŞ’ın Fethiye Caddesi’nde çalışmaya başlamasının ardından genel durum ile ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretin sonunda Murat Öztürk önderliğindeki heyet, Başkan Hürriyet’in doğum gününü kutladı. Hürriyet’te konuklarına, ziyaretlerinden ve doğum gününü kutlamalarından ötürü teşekkür etti.
# chp

24 Mar 2022 - 13:55 - Gündem

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