İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, Başkan Yardımcıları Turan Şahin, Ahmet Kahya, İzmit Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Cengiz Çakar ve CHP İlçe eski Sekreteri Sefa Sözer, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. SEDAŞ’ın Fethiye Caddesi’nde çalışmaya başlamasının ardından genel durum ile ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretin sonunda Murat Öztürk önderliğindeki heyet, Başkan Hürriyet’in doğum gününü kutladı. Hürriyet’te konuklarına, ziyaretlerinden ve doğum gününü kutlamalarından ötürü teşekkür etti.
24 Mar 2022 - 13:55- Gündem Güncelleme: 24 Mar 2022 - 13:56
İKM Yönetimi, Hürriyet’in doğum gününü kutladı
İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve beraberindeki heyet, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in doğum gününü kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.