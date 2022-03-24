24 Mar 2022 - 14:05- Gündem G: 24 Mar 2022 - 14:14

Mesire alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mesire alanı kiraya verilecek
Mesire alanı kiraya verilecek mask

 İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 12 ve 13  numaralı bölme içerisinde kalan 12,18 Ha. Gönülpark A Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi.işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif  usulü ile ihale edilecektir.

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24 Mar 2022 - 14:05 - Gündem

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