24 Mar 2022 - 14:11- Gündem G: 24 Mar 2022 - 14:13

İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak mask

İzmit ve Kandıra İlçeleri 2022 Yılı Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Yağmursuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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24 Mar 2022 - 14:11 - Gündem

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İçme suyu inşaatı yaptırılacak mask
İçme suyu inşaatı yaptırılacak
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak mask
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak
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