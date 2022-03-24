İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak

İzmit ve Kandıra İlçeleri 2022 Yılı Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Yağmursuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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