Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan, bir internet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Demir’in “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli kitabı yayınlandı. Aydili Yayıncılık’tan çıkan kitapta 12. Yüzyılda Diyarbakır Artuklu Sarayı’nın baş mühendisi olan El Cezeri’nin hayatı, eserleri, yaşadığı yerler ve onunla ilgili kaynaklar inceleniyor. Demir, internet sitelerinde de online satışı bulunan kitabı için 25 Mart Cuma günü Kitapkeyfim’de (Soydan İş Merkezi Zemin Kat) imza günü düzenleyecek. Saat 15.00’te başlayacak imza gününe katılımın yoğun olması bekleniyor.
24 Mar 2022 - 14:45- Kültür-Sanat Güncelleme: 24 Mar 2022 - 14:55
Ergün Demir yarın kitabını imzalayacak
İnternet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Demir, yeni çıkardığı kitabı El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları için imza günü düzenliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.