24 Mar 2022 - 15:32- Gündem G: 24 Mar 2022 - 15:36

Muhsin Yazıcıoğlu için yolu kapattılar
Muhsin Yazıcıoğlu için yolu kapattılar mask

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı iken geçirdiği helikopter kazasında 2013 yılında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde Milli Yol Partisi, D-100’ü kapatarak “Katillerin yakalanmasını istiyoruz” diye slogan attı

MİLLİ YOL PARTİSİ KARAYOLUNU KAPATTI YAZICIOĞLU İÇİN ADALET İSTEDİ

Milli Yol Partisi D-100 karayolunu trafiğe kapatarak, Muhsin Yazıcıoğlu için adalet istedi. 25 Mart 2013 tarihinde geçirdiği helikopter kazasında vefat eden Yazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması için Milli Yol Partisi İl teşkilatı Muhsin Yazıcıoğlu köprüsünde pankart açarak Yazıcıoğlu için adalet istedi, D-100 karayolunu trafiğe kapattı.

24 Mar 2022 - 15:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.641.718 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İçme suyu inşaatı yaptırılacak mask
İçme suyu inşaatı yaptırılacak
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak mask
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak
İKM Yönetimi, Hürriyet’in doğum gününü kutladı mask
İKM Yönetimi, Hürriyet’in doğum gününü kutladı
İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki mask
İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki
KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı mask
KOÜ turizm öğrencileri sordu kocaman cevapladı
KO-MEK; Türkiye’nin Meslek Sanat Eğitim Kursu mask
KO-MEK; Türkiye’nin Meslek Sanat Eğitim Kursu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL