Muhsin Yazıcıoğlu için yolu kapattılar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı iken geçirdiği helikopter kazasında 2013 yılında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde Milli Yol Partisi, D-100’ü kapatarak “Katillerin yakalanmasını istiyoruz” diye slogan attı
MİLLİ YOL PARTİSİ KARAYOLUNU KAPATTI YAZICIOĞLU İÇİN ADALET İSTEDİ
Milli Yol Partisi D-100 karayolunu trafiğe kapatarak, Muhsin Yazıcıoğlu için adalet istedi. 25 Mart 2013 tarihinde geçirdiği helikopter kazasında vefat eden Yazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması için Milli Yol Partisi İl teşkilatı Muhsin Yazıcıoğlu köprüsünde pankart açarak Yazıcıoğlu için adalet istedi, D-100 karayolunu trafiğe kapattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.