Ödüllü şiir okuma   yarışması düzenlendi    

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması düzenledi. Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde başvuruların başlayacağı ödüllü şiir okuma yarışmasına okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Şiir okuma yarışmasının teması ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Dünya Çocuk Şiirleri Ödüllü Şiir Okuma Yarışması kapsamında başvurular başladı. Başvurular 18 Nisan tarihine kadar izmit.bel.tr adresinde yapılabilecek. Çocuklar şiir okudukları ve daha önce ödül almadıkları videoyu siteye yükleyerek başvurularını gerçekleştirecek. Değerlendirmelerin 21 Nisan tarihinde yapılacağı şiir okuma yarışmasında dereceye giren çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ödülleri verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.