24 Mar 2022 - 16:15- Gündem G: 24 Mar 2022 - 16:16

Ödüllü şiir okuma   yarışması düzenlendi    

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 23 Nisan temalı online şiir okuma yarışması düzenlenecek 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması düzenledi. Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde başvuruların başlayacağı ödüllü şiir okuma yarışmasına okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Şiir okuma yarışmasının teması ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak.  

BAŞVURULAR BAŞLADI  

Dünya Çocuk Şiirleri Ödüllü Şiir Okuma Yarışması kapsamında başvurular başladı. Başvurular 18 Nisan tarihine kadar izmit.bel.tr adresinde yapılabilecek. Çocuklar şiir okudukları ve daha önce ödül almadıkları videoyu siteye yükleyerek başvurularını gerçekleştirecek. Değerlendirmelerin 21 Nisan tarihinde yapılacağı şiir okuma yarışmasında dereceye giren çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ödülleri verilecek. 
# çocuk

24 Mar 2022 - 16:15 - Gündem

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