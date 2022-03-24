Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) bünyesinde bir yandan birbirinden önemli çalışmalara imza atılırken diğer taraftan çeşitli aktiviteler düzenleniyor. EYDEM çatısı altında düzenlenen toplu doğum günü kutlamaları da önemli bir yer tutuyor. Özel bireylerin mutluluğuna mutluluk katan organizasyonlar kapsamında bu kez mart ayında dünyaya gelen Adil Özdoğan, Ceren Yiğit ve Emine Deniz için bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin de Yelken Kafe’de gerçekleşen kutlama programında kursiyerleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Müzik eşliğinde eğlenen kursiyerler, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını afiyetle yedi.
24 Mar 2022 - 16:19- Gündem Güncelleme: 24 Mar 2022 - 16:20
Martta doğan EYDEM kursiyerlerine sürpriz
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) bünyesinde bir yandan birbirinden önemli çalışmalara i...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.