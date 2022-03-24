24 Mar 2022 - 16:19- Gündem G: 24 Mar 2022 - 16:20

Martta doğan EYDEM kursiyerlerine sürpriz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) bünyesinde bir yandan birbirinden önemli çalışmalara i...
Martta doğan EYDEM kursiyerlerine sürpriz mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) bünyesinde bir yandan birbirinden önemli çalışmalara imza atılırken diğer taraftan çeşitli aktiviteler düzenleniyor. EYDEM çatısı altında düzenlenen toplu doğum günü kutlamaları da önemli bir yer tutuyor. Özel bireylerin mutluluğuna mutluluk katan organizasyonlar kapsamında bu kez mart ayında dünyaya gelen Adil Özdoğan, Ceren Yiğit ve Emine Deniz için bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin de Yelken Kafe’de gerçekleşen kutlama programında kursiyerleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Müzik eşliğinde eğlenen kursiyerler, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını afiyetle yedi.

24 Mar 2022 - 16:19 - Gündem

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