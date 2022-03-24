İzmit Belediyesi, Ramazan kolisi desteğine başladı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara İzmit Belediyesi’nin öz kaynakları ve Kardeş Eller Mağazası’na yapılan bağışlarla sağlanan gıda kolisi desteğini ulaştırıyor. Gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahalle muhtarları aracılığıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaştı veya Kardeş Eller internet sitesine başvuruda bulundular. Müdürlük bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gıda kolisi almaya hak kazanan vatandaşlara gıda kolileri muhtarları eşliğinde dağıtılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca gıda kolileri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edecek.