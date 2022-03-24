İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara İzmit Belediyesi’nin öz kaynakları ve Kardeş Eller Mağazası’na yapılan bağışlarla sağlanan gıda kolisi desteğini ulaştırıyor. Gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahalle muhtarları aracılığıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaştı veya Kardeş Eller internet sitesine başvuruda bulundular. Müdürlük bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gıda kolisi almaya hak kazanan vatandaşlara gıda kolileri muhtarları eşliğinde dağıtılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca gıda kolileri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edecek.
24 Mar 2022 - 16:19- Gündem Güncelleme: 24 Mar 2022 - 16:20
İzmit Belediyesi, Ramazan kolisi desteğine başladı
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara İzmit Belediyesi’nin öz kaynaklar...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.