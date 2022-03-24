“30 bin müteahhit iflasla yüzleşiyor”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, inşaat kalemlerinin durumu ve bu durumun inşaat ile müteahhitlere yansıması hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

İNŞAAT MALZEMELERİ

Keleş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Pandemi süreciyle başlayan fiyat artışları ve akabinde döviz kurundaki artış, bunun enflasyona yansımaları tabi ki inşaat malzemeleriyle ilgili artışı son bir buçuk yılda ciddi manada yükseltti. Sıkıntılar devam ediyor ama devam eden durumla ilgili çok kontrol edebilme gibi bir fırsatımız yok. Fahiş fiyat uygulayan firmalar ile ilgili bakanlığımıza başvuruda bulunmuştuk. Bizim şu an en büyük sıkıntıları yaşayan kamu müteahhitlerimiz, kamuya iş yapan firmalarımız.

MAĞDURİYETİ KARŞILAMIYOR

Kamuya iş yapan firmaların fiyat farkı ile ilgili geçtiğimiz günlerde mecliste bir yasa geçti. Ancak bu fiyat farkı bizim sektördeki mağduriyeti hiçbir şekilde karşılamıyor. Geçtiğimiz yılın 6 ayını kapsıyor. Biz, en azından 2021 Ocak’tan başlayarak, 2022 sonu ve devam eden kamuya iş yapan firmalarımızın süresi kadar olmasıyla ilgili bir görüşme yapmıştık; bu gerçekleşmedi.

MÜTEAHHİTLER ÇOK MAĞDUR

Koşulsuz tasfiye hakkı istemiştik. En azından adam ihale yasaklı olmadan, teminatı yanmadan kamuya iş yapabilmesi için koşulsuz tasfiye hakkı verilsin, cezalı duruma düşmesin denildi ancak maalesef sonuç alınamadı. Sektörümüzde en büyük sıkıntıyı kamuya iş yapan müteahhitler. Ülke geneli 80 bin müteahhidimiz var bunların 30 bini çok ciddi manada iflasla yüzleşiyor. Kendi öz sermayelerini harcayıp işlerini tamamlamaya çalışıyorlar ama karşılığında bir fiyat farkı alınamıyor.

“YÜZDE 200’ÜN ALTINDA ARTIŞ YOK”

Son 2 yılda yüzde 200’ün altında artış yok. 300 olan var, 400 olan var. Dövize dayalı imalatların çoğunda yüzde 200-400 arasında artışlar var. Alüminyum, cam gibi kalemlerde ciddi artışlar var. Çimentonun tonu bir buçuk yıl önce 130 lira idi, hatta boykot kararı almıştık o dönemde de 400 liraydı. Geldiğimiz noktada çimentonun fiyatı yaklaşık 900 lirayı buldu. Hazır betonun metreküpü bir buçuk yıl önce 170 lira idi, şu anda bin liralara ulaştı. Demirin tonu bir buçuk yıl önce 7 bin lira idi şu anda 17 bin lira TL’ye ulaştı.

KOCAELİ’DE FİYATLANDIRMA

Bizim sektörümüz ‘maliyet artı kar’ üzerine çalışır; hiçbir müteahhit para kazanmadığı işi yapmaz. Burada önemli olan bu fiyat artışlarından mağdur olacak kişilerin kimler olduğudur. Kocaeli’de geçtiğimiz yıl ortalama 3+1’e 500 bin TL’ye ulaşabilen bir aile bugün 1 milyon TL üzerinde fiyatlandırması var. Bu da demek oluyor ki vatandaşın en temel hakkı olan konuta erişim hakkı ciddi manada sıkıntıya düştü demek.

“DAHA AZ YATIRIM DEMEK”

Okul, köprü, yol gibi kamu yatırımları bu maliyetlerle her geçen gün azalacak. Bu azalma da daha az yatırım demek oluyor. Vatandaşın daha az hizmet alması anlamına geliyor. Türkiye’de 6 buçuk milyona yakın kentsel dönüşüm bekleyen yapımız var. Maksimum 2 milyonuna kadarını bitirebilmişiz. Kocaeli’de birçok yapı kentsel dönüşüm bekliyor. Karlılık olmayan bir sektörde kentsel dönüşüm işine neden girilsin? Cedit’teki ihale yapılamadığı için tekrar ihaleye çıkılacak.

TEDARİK VE İSTİHDAM

Bu sadece kamu müteahhidini de ilgilendiren konu değil. Kamu müteahhidinin iflas etmesi ya da sıkıntıya düşmesi tedarik sağladığı firmalardan mal almaması, istihdam etmemesi demek. Yani ülke ekonomi için ciddi bir kayıp demek. Bu işleri bitiremeyen firma iflas edecek; tekrar ihaleye çıkılacak. Yarım işin ya da hiç başlanmamış işin ihale miktarı ve maliyeti daha yüksek olacak. Bu da şu an devletin kamuda mağduriyet yaşayan firmaların sübvanse etmediği rakamın en az 4 katı maliyetle yine devlete dönecek; yine bizim cebimizden çıkacak bu para.

KÜRESEL DENGELER

Ekonomik sıkıntılar, küresel dengeler dolayısıyla sıkıntılar malum, ancak en azından cezasız tasfiye hakkı verilsin. Adam ölmesin, yaşasın, yarın tekrar piyasalar canlandığında ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir inşaat firması konumunda kalsın. Adam, ihale yasaklısı olduktan sonra, battıktan sonra kime ne faydası var? Şu an finanse etmediğimiz para yarın bize çok ağır bedellerle geri dönecek.”