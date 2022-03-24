DİMES ödül aldı

DİMES’in “DİMES Kapışması” kampanyası, Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında toplam 3 ödüle imza attı. DİMES Kapışması, “Harekete Geçirme & Topluluk Oluşturma” ve “Influencer Pazarlaması” kategorilerinde Gümüş, “Markalı İçerik” kategorisinde de Bronz ödül aldı.