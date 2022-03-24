24 Mar 2022 - 16:22- Ekonomi G: 24 Mar 2022 - 16:24

DİMES ödül aldı

DİMES’in “DİMES Kapışması” kampanyası, Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında toplam 3 ödüle imza attı. DİMES Kap...

DİMES’in “DİMES Kapışması” kampanyası, Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında toplam 3 ödüle imza attı. DİMES Kapışması, “Harekete Geçirme & Topluluk Oluşturma” ve “Influencer Pazarlaması” kategorilerinde Gümüş, “Markalı İçerik” kategorisinde de Bronz ödül aldı.

24 Mar 2022 - 16:22 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.641.718 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aksigorta’da yeni atama mask
Aksigorta’da yeni atama
“30 bin müteahhit iflasla yüzleşiyor” mask
“30 bin müteahhit iflasla yüzleşiyor”
Konutta KDV indirimi düzenlemesine Keleş’ten tepki mask
Konutta KDV indirimi düzenlemesine Keleş’ten tepki
Kimya sektöründe   ödül töreni yapıldı   mask
Kimya sektöründe   ödül töreni yapıldı  
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı! mask
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı!
KSO Meclisi’ne Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu konuk oldu mask
KSO Meclisi’ne Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu konuk oldu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL