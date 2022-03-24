DİMES’in “DİMES Kapışması” kampanyası, Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında toplam 3 ödüle imza attı. DİMES Kapışması, “Harekete Geçirme & Topluluk Oluşturma” ve “Influencer Pazarlaması” kategorilerinde Gümüş, “Markalı İçerik” kategorisinde de Bronz ödül aldı.
24 Mar 2022 - 16:22- Ekonomi Güncelleme: 24 Mar 2022 - 16:24
DİMES ödül aldı
DİMES’in “DİMES Kapışması” kampanyası, Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards yarışmasında toplam 3 ödüle imza attı. DİMES Kap...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.